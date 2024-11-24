Turgutlu'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi beyaza büründü. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için temizlik ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında bölge beyaza büründü.
Belediye ekipleri, bölge sakinlerinin mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.