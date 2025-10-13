Turgutlu'da Kamyonun Çarptığı Genç Ağır Yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonun çarptığı 16 yaşındaki Yaşar Özgen ağır yaralandı. Olayda kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Mesut Akman (29) idaresindeki 59 NF 055 plakalı kamyon, İzmir-Ankara kara yolunun Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Özgen'e (16), ardından aynı istikamette ilerleyen Cenk Altınçiçek (55) yönetimindeki 35 ADP 072 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Özgen, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel