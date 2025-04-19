Turgutlu'da Kadın Cinayeti: Şüpheli Polisle Çatıştı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli, kendisini yakalamaya çalışan polis ekiplerine de bıçakla saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Şenayi A, eşi F.A'nın kendisine bıçakla saldırması üzerine 8 yaşındaki kızı D.A. ile birlikte evden kaçarak, çevredekilerden yardım istedi.

Eşi ve çocuğunu kovalayan F.A, Baltacı Mahmut Yolu ile Geyik Sokak kesiminde Şenayi A'yı bıçakladı. Olay sırasında kızı D.A. da bıçakla hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. D.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan F.A, kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerine de bıçakla saldırdı. Polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen F.A. hastaneye kaldırıldı. F.A'nın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.