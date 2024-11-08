Üye Girişi
Haberler

Turgutlu'da Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Turgutlu'da Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ve jandarma ortaklaşa düzenlediği operasyonda 5 kişi kaçak sigara üretimi yaparken suçüstü yakalandı. Operasyon sonucunda 5 milyon 850 bin TL değerinde kaçak tütün ve ekipman ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonunda kaçak sigara üretimi yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı. Piyasa değeri 5 milyon 850 bin TL olan çok sayıda kaçak tütün ve malzeme de ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 5 ayrı iş yeri ile 1 çiftlik evine operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan aramalarda; piyasa değeri 5 milyon 850 bin TL olan 586 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 100 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 178 bin bandrolsüz boş makaron, 335 kilogram nargile tütünü, 12 sigara sarma makinesi, 8 hava kompresörü, 245 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 706 adet ikiz bandrol, 630 bin kilit poşet, ruhsatsız 1 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden J.G (32) ve Y.G (30), M.G (32) ve K.G. (60) evlerinde, S.G (24) ise çiftlik evinde elektronik sigara sarma makineleri ile kaçak sigara üretimi yaparken suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı
Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.