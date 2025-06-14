Turgutlu'da İşçi Servisi Kaza Yaptı: 20 Yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, işçi servis minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki 45 J 6406 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiyecilerin müdahalesiyle çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan 4'ü, sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.