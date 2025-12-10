Haberler

Manisa'da inşaat çalışmasının yanındaki 2 binada çatlaklar oluştu, 15 kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir inşaat çalışması sırasında iki apartmanda çatlaklar meydana geldi. Olay sonrası 15 kişi tahliye edildi. Belediye ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir inşaat çalışması sırasında yakında bulunan 2 apartmanda çatlaklar meydana geldi. Belediye görevlilerinin yaptığı incelemenin ardından binalarda oturan 15 kişi tahliye edildi.

Olay bu akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bir binada devam eden inşaat çalışması sırasında yanında bulunan iki binada çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi. İki binada çatlaklar meydana geldiğini tespit eden ekipler iki apartmanın tahliyesine karar verdi. Olay yerine güvenlik amaçlı polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi.

Bölgeye gelip yetkililerden bilgi alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Selvilitepe Mahallesi Tepe sokak 45 numarada yan binada yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle çatlaklar oluştuğu yönünde ihbar gelmişti. Bütün ekiplerimizle, teknik ekiplerimizle olay yerine geldik. 2 binamızda yaşayan hemşerilerimizi tedbir amaçlı bu gecelik farklı yerlerde misafir edeceğiz. Yarın da teknik incelemelerimiz tamamlandıktan sonra, hemşerilerimizle birlikte burada yapacaklarımıza karar vereceğiz. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun" dedi.

İki binada bulunan 10 daireden 8'inde toplam 15 vatandaşın yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
