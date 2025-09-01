Turgutlu'da İnşaat Alanında Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, inşaat alanında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki inşaat alanında bulunan atıklar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yangında dumandan etkilenen Mustafa D. (28) ve Yiğit A.K. (26) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
