Turgutlu'da Halk Eğitim Merkezi Ürünleri Sergilendi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergisi açıldı. Nakış, ahşap boyama, seramik ve daha birçok alanda eserlerin sergilendiği etkinliğe ilçe halkı davet edildi.
Manisa'da Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.
Atatürk Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin nakış, ahşap boyama, seramik, ebru, takı tasarımı, mefruşat ve deri işleme gibi birçok alanda hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçe halkını festival alanını ziyaret etmeye davet etti.
Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel