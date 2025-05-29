Turgutlu'da Halk Eğitim Merkezi Ürünleri Sergilendi

Manisa'da Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.

Atatürk Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin nakış, ahşap boyama, seramik, ebru, takı tasarımı, mefruşat ve deri işleme gibi birçok alanda hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçe halkını festival alanını ziyaret etmeye davet etti.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.