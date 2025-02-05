Turgutlu'da Hafif Ticari Araç, Park Halindeki Kamyona Çarptı: 2 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 107. Sokak'ta, Adem Ayyıldız (44) idaresindeki 45 ZA 1979 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan 45 DL 121 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Ayyıldız ile araçtaki Şükrü Ertan (50) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.