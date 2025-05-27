Turgutlu'da Geri Manevra Yapan Otomobilin Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Turgutlu'da Geri Manevra Yapan Otomobilin Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan bir otomobilin altında kalan 62 yaşındaki Gazali Dağlı, hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Gazali Dağlı (62), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kervan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. M.S.Ç.'nin geri manevra yaptığı 45 TE 375 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gazali Dağlı'ya çarptı. Dağlı aracın altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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