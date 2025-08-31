Turgutlu'da Fabrikalara Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara yakın bir bölgedeki makilik ve otluk alanda çıkan yangın, meyve bahçelerine sıçradı. Alevlerin bir tuğla ve konserve fabrikasına sıçraması itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle önlenirken, yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Turgutlu ilçesinde eski İzmir yolunda konserve ve blok fabrikalarına yakın bir bölgede, makilik ve otluk alanda, saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının yakında bulunan bir konserve fabrikası ile tuğla fabrikalarına sıçrama riski üzerine bölgeye çevre ilçelerden ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden takviye ekip istendi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2 müdahale aracı 4 arazöz 6 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı ve Turgutlu Belediyesi'ne ait iş makineleri ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikaların etrafında güvenlik tedbiri alarak alevlerin sıçramasını engelledi.

OTLUK VE MAKİLİK ALANLA, BAZI MEVYE BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ

Hızla yayılan alevler, bir başka bölgeye sıçrayarak Turgutlu'ya bağlı Çepnidere Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangında otluk ve makilik alanlar ile bazı meyve bahçeleri de zarar gördü.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla saat 15.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.