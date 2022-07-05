Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir oluklu mukavva fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir oluklu mukavva fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Selvilitepe Mahallesi Uran Yolu üzerinde kurulu oluklu mukavva ve kutu fabrikasının bahçesinde iddiaya göre kağıt istif alanında kaynak yapılırken başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz ve Turgutlu Belediyesinden su tankerinin de katıldığı çalışma sonucu yangın söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilenen 2 fabrika işçisine ambulans ekibi müdahale etti. AA / Kamil Tekmen - Güncel Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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