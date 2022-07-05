Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Kamil Tekmen - Güncel
 - Güncelleme:
Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir oluklu mukavva fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir oluklu mukavva fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.

Selvilitepe Mahallesi Uran Yolu üzerinde kurulu oluklu mukavva ve kutu fabrikasının bahçesinde iddiaya göre kağıt istif alanında kaynak yapılırken başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz ve Turgutlu Belediyesinden su tankerinin de katıldığı çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Bu sırada dumandan etkilenen 2 fabrika işçisine ambulans ekibi müdahale etti.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title