Turgutlu'da Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi, şüpheli ise tutuklandı.

Yılmazlar Mahallesi'ndeki evlerinde Hasibe A. (34) ile eşi Adıgüzel A. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Adıgüzel A, av tüfeğiyle eşini ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasibe A. kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adıgüzel A, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hayatını kaybeden Hasibe A.'nın cenazesinin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.