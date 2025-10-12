Haberler

Turgutlu'da Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartışma sonucu eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan bir kadın hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından şüpheli tutuklandı ve çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
