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Turgutlu'da Denetimli Serbestlikten 14 Bin Kişi Yararlandı

Turgutlu'da Denetimli Serbestlikten 14 Bin Kişi Yararlandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2017'den bu yana denetimli serbestlik uygulamasından 14 bin 409 kişi faydalandı. Hükümlüler, kamu alanlarında çeşitli çalışmalar yaparak 3.7 milyon liralık katkı sağladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yılda 14 bin 409 kişinin denetimli serbestlik uygulamasından yaralandığı bildirildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ve İlçe Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi.

Yalçınöz, yaptığı açıklamada, ilçede 2017'den beri uygulanan denetimli serbestlikten 14 bin 409 yükümlünün yararlandığını belirtti.

Bu kişilerin okul, belediye, cami, hastane, huzurevi, park ve bahçe gibi kamusal alanlarda çalıştığını kaydeden Yalçınöz, hükümlülerin buralarda temizlik, bakımi, onarım, boya ve peyzaj gibi çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.

Yalçınöz, bu çalışmalar sayesinde kamuya yaklaşık 3 milyon 700 bin liralık katkı sağlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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