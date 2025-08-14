Turgutlu'da Bulunan Kedi Başı Hayvanseverlerin Tepkisini Çekti

Turgutlu'da Bulunan Kedi Başı Hayvanseverlerin Tepkisini Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta bir kedi başı bulunduğu iddiası hayvanseverler arasında tepki yarattı. Bölgeye giden polis ekipleri, herhangi bir ize ulaşamadı ve incelemelere devam ediyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta bir kedi başı bulunduğu iddiası, hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine bölgeye giden ekipler, herhangi bir ize rastlamadı.

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta bulunduğu belirtilen kedi başının görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kedi başına ulaşılamadı. Polis, çevredeki esnafla görüşüp güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat

'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.