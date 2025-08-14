Turgutlu'da Bulunan Kedi Başı Hayvanseverlerin Tepkisini Çekti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta bir kedi başı bulunduğu iddiası, hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine bölgeye giden ekipler, herhangi bir ize rastlamadı.

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta bulunduğu belirtilen kedi başının görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kedi başına ulaşılamadı. Polis, çevredeki esnafla görüşüp güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.