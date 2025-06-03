Turgutlu'da Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Turgutlu'da Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 120 dönüm tarla ve zeytin ağaçları zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde Erbiller Sanayi Sitesi'nin üst kısmındaki bir buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili tarla ve zeytin bahçesinin bazı ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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