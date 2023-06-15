Turgutlu'da Atık Pil Toplama Kampanyası Ödülleri Verildi

Turgutlu Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen okullar arası atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi. Kampanya kapsamında kent genelinde 50 kilo üstü atık pil toplayan 5 okul top seti ve katılım belgesi ile ödüllendirildi.

Turgutlu Belediyesi'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile birlikte gerçekleştirdiği okullar arası atıl pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak için çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, TAP iş birliğiyle "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası" düzenledi. Kampanya kapsamında okullardan atık piller toplandı. Kent genelinde 50 kilo üstü atık pil toplayan 5 okul top seti ve katılım belgesi ile ödüllendirildi. Ödüller, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş tarafından verildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için bu projeye destek veriyoruz. Dereceye giren okullara hediyelerini ve katılım belgesini Başkan Yardımcımız Evren Erbaş ile birlikte verdik. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğinde düzenlediğimiz kampanyaya katılan, destek veren ve dereceye giren tüm okullarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.