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Turgutlu'da Apartmanda Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı

Turgutlu'da Apartmanda Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 katlı bir apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı. 3. kattaki yangında 2'si çocuk toplam 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 28 dairenin bulunduğu 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi sepetli araç yardımıyla kurtardı. Kurtarılanlar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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