Turgutlu'da, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada Güncel Haberler MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir fabrikadan ana yola çıkan TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir fabrikadan ana yola çıkan TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, 15 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Eski Manisa Yolu'nda meydana geldi. Manisa'dan Turgutlu yönüne giden Muhammet Eren'in (19) kullandığı 35 BET 798 plakalı hafif ticari araç, bir yem fabrikasından çıkış yapan Hasan Güneş (34) yönetimindeki 35 HOH 708 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki Serpil Eyice (46), Gülay Kılıç (39) ve Gülay Cila (50) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Bu arada kaza, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Turgutlu Tragger Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Turgutlu'da, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.