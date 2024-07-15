Turgutlu'da 15 Temmuz şehitleri anılıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Turgutlu Şehitliğinde tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Turgutlu Şehitliğinde tören düzenlendi.
Kaymakam Selami Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Belediye Başkanı Vekili Esin Küçükler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karacalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun ile şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı törende dualar okundu ve şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.
Tören sonrası Pazar Camii'nde şehitlerin ruhuna mevlid-i şerif okunup dua edildi.