Turgutlu'da 112 Acil Servis İstasyonunda Yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 112 Acil Servis istasyonunda çıkan elektrik kaynaklı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir kedi dumandan etkilendi ve tedavi altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Servis istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ergenekon Mahallesi'nde, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) hizmet binasında faaliyet yürüten Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servis istasyonunda elektrik kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında binanın depo bölümünde hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen ve ekiplerin verdiği oksijenle hayata tutunan kedi, veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
