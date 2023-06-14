Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerine devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta boyunca denetimlerini çok yönlü olarak yürüttü. İlgili kanun ve mevzuata uymayan kişi ve işletmelere gerekli işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta boyunca denetimlerini çok yönlü olarak yürüttü. İlgili kanun ve mevzuata uymayan kişi ve işletmelere gerekli işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, periyodik olarak sürdürdüğü denetim ve kontrollerine devam ediyor. Ekipler tarafından ilgili kanun, mevzuat ve usule uygun şekilde çalışmayan katı atık toplayıcıları, seyyar satıcılar ile haksız kazanç elde eden dilenciler tespit edildi. Ekipler, yol ve kaldırım işgali yaptığı belirlenen işletmelere yönelik de denetimlerde bulundu. Bir hafta süren denetim ve kontroller sonucunda belirlenen kişi ve işletmelere uyarılar yapılarak gerekli yaptırımlar uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde bir hafta boyunca yetkisiz şekilde çalışan katı atık toplayıcılarına, dilencilere, seyyar satıcılara, kaldırım ve yol işgallerine yönelik kontrollerimizi yaptık. Görev ve sorumluluğumuz dahilinde gerekli işlemleri ve yaptırımları uyguladık. Kentimizin huzuru, güvenliği ve sağlığını korumak adına denetimlerimizi sürdüreceğiz."