Turgutlu Belediyesi, hafta sonu kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası kırsal mahallelerde başlattığı yol açma, düzenleme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel ve toprak kayması nedeniyle zarar gören yolları kullanılır hale getiriyor.

Turgutlu Belediyesi, sağanak yağış sonrası kırsal mahallelerde yol açma ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi, hafta sonu kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası kırsal mahallelerde başlattığı yol açma, düzenleme ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Turgutlu'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından sel, toprak kayması ve çökme nedeniyle zarar gören kırsal mahallelerde yol açma, düzenleme ve bakım çalışması başlatarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Çatalköprü, Aşağıbozkır, Yukarıbozkır, Gökgedik, Kurudere Mahallelerinde iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği yoğun çalışmayla birlikte yağış sonrası zarar gören kırsal mahalle yolları kullanılır hale getiriliyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, hafta sonu kentimizde etkili olan sağanak yağıştan zarar gören kırsal mahallelerimizde çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz, bozulan, çökme yaşanan, zarar gören yollarda düzenleme, iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.