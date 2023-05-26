Turgutlu Belediyesi Mahallelerde Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri ve belirlenen program dahilinde birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri ve belirlenen program dahilinde birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde bakım, onarım, tamirat ve yenileme işlemlerine devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Geniş Sokak ile Kılınç Sokak'ta yol yenileme, bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Tezcan Sokak ile Arif Hikmet Şentüfekçi Sokakta ise yol kaldırma, yenileme ve bordür taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Söz konusu sokaklarda çalışmalar tamamlandığında toplamda 5 bin 250 metrekare parke ve bin 200 metre bordür taşı döşenerek yol yenilenmiş olacak. Ekipler; Hanımeli Sokak, Arabacılar Sokak, Çakır Sokak, Gökhan Sokak, İç Sokak, Alperen Sokak ve Gar Sokak'ta parke taşı ve bordür döşeme ile tamirat çalışmalarını tamamlarken Anı Sokak'ta tamirat çalışmaları sürdürülüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Aşağı Bozkır Camii'nde dış cephe boyama ile Turgutlu Anaokulu'nda korkuluk boyama çalışmalarını tamamladı. Kayrak Mahallesi'nde ise çocuk oyun grubu alanında kauçuk zemin kaplama ve boyama çalışmaları devam ediyor. Ekipler ayrıca Turgutlu İlçe Müftülüğü ile Şehit Hakan Uykan Parkı alanına vatandaşların güneşten korunarak dinlenebileceği dekoratif kamelyaları yerleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimiz, kent genelinde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak ve program dahilinde daha modern ve güzel bir Turgutlu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.