Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da Bayramlaşma Geleneğini Sürdürdü

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da personeliyle bayramlaştı. Başkan Çetin Akın, mesai arkadaşları ve öğrencilerle bir araya gelerek bayramı kutladı.

Turgutlu Belediyesi, bayramlaşma geleneğini Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Personelin bayramını kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muz için gecesini gündüzüne katarak çalışan değerli mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık" dedi.

Turgutlu Belediyesi bünyesinde devam eden bayramlaşma geleneği bu Kurban Bayramı'nda da devam etti. Başkan Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Mithat Erden, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, Personel AŞ Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte Kurban Bayramı öncesindeki son mesai gününde belediye personeliyle bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutladı.

KÜÇÜK ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN AKIN'A BAYRAM ZİYARETİ

Turgutlu Belediyesi'nin okul öncesi eğitimi ücretsiz vererek Türkiye'de bir ilke imza attığı Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileri, Başkan Akın'ı ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı. Akın, öğrencilere bayram geleneği olan bayram harçlığı verdi.

Başkan Akın, "Mübarek Kurban Bayramı öncesinde Turgutlu'muz için gecesini gündüzüne katarak çalışan değerli mesai arkadaşlarımızla ve Çocuk Kültür Merkezi'mizde eğitim alan minik öğrencilerimizle bayramlaştık. Tüm arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" dedi.