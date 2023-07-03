Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı'nda Çöp Konteynerlerini Kireçliyor

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince çöp konteynerlerini kireçleme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku, larva ve sinek oluşumu ile salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında merkez mahallelerde ve kırsal mahallelerde kireçleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda başladığı çöp konteynerlerini kireçleme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kent ve halk sağlığının korunması adına Kurban Bayramı'nda da çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku, larva ve sinek oluşumu ile salgın hastalıkların önüne geçebilmek için kireçleme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Arife günü başlayan ve Kurban Bayramı süresince devam eden çalışmalar kapsamında merkez mahallelerde çöp konteynerlerin içi ve dışıyla birlikte konteynerlerin çevresinde, alt geçitlerde ve kaldırımlarda kireçleme çalışmaları tamamlandı. Kırsal mahallelerde ise bu hafta içerisinde kireçleme işlemlerine başlanması planlanıyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş, "Geride bıraktığımız Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını etkileyebilecek durumların yaşanmaması için çöp konteynerlerimiz başta olmak üzere gerekli alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimizin gerçekleştirdiği kireçleme ve dezenfekte işlemleri sonucunda vatandaşlarımızı rahatsız edebilecek olumsuzlukların önüne geçmiş oluyoruz. Halkımızın sağlıklı, temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.