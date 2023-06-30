Turgutlu Belediyesi Kurban Bağışlarını İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Turgutlu Belediyesi 'nin Kurban Bayramı dolayısıyla başlattığı "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" yardım kampanyası kapsamında bağışlanan kurbanlıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kurban Bayramı'nda hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül sofrasını büyütmek adına "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" yardım kampanyasını hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, kurban bağışlarını Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Yardım kampanyası kapsamında bağışlanan kurbanlıkların bir kısmı da Aşevi ve Hayır Merkezinde günlük olarak hazırlanan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemeklerde kullanılmak üzere ayırıldı.

"Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasıyla bayram bereketinin tüm yıla yayılacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da gerçekleştirdiğimiz 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' kampanyamız sayesinde pek çok ihtiyaç sahibi ailemizin sofrasında bayramın bereketini yıl boyunca yaşatacağız. Aşevi ve Hayır Merkezimize bağışta bulunarak paylaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen hayırseverlerimize teşekkür ediyor, hayırlarının kabul olmasını diliyorum" dedi.