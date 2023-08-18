Turgutlu Belediyesi Irlamaz Yolu Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Turgutlu Belediyesi tarafından Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu Caddesi'nde bozuk olan yolda yenileme çalışmaları tamamlandı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, gün içerisinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergahlardan Irlamaz Yolu Caddesi üzerinde yol yenileme çalışması yürüttü. İlk olarak eski ve bozuk durumda olan yol kaldırıldı ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yola beton dökümü işlemi yapıldı. Program dahilinde sürdürülen yol yenileme çalışması kısa süre içerisinde tamamlandı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Irlamaz Yolu Caddesi'ndeki yolun yenilemesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Daşkan, ekiplerden çalışmalar ve süreç hakkında bilgi aldı.

Yol yenileme çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Daşkan, "Selvilitepe ve Irlamaz Mahallelerimizi birbirine bağlayan, hemşehrilerimizin sıklıkla kullandıkları arterlerden biri olan Irlamaz Yolu Caddesi üzerinde gerekli yenileme çalışmalarımızı yaptık. Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızı rahatsız eden, zor durumda bırakan tüm sorunları hızlı, güvenilir ve kalıcı bir şekilde çözmeye devam edeceğiz" dedi.