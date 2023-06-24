Turgutlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayramlık kıyafet desteği sağlıyor

Turgutlu Belediyesi, Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri aracılığıyla Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor. Kent genelinde bulunan 3 şubesi ve 70 adet kıyafet toplama kumbarasıyla çalışmalarına devam eden Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri aracılığıyla bayramlık kıyafetler vatandaşlara ücretsiz teslim edilecek.

Turgutlu Belediyesi, Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri aracılığıyla Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun kentte yaşatılmasını hedefleyen Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak.

Dayanışmacı yurttaşlar tarafından bağışlanan kıyafetler, Kurban Bayramı için ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere hazırlanıyor. Kent genelinde bulunan 3 şubesi ve 70 adet kıyafet toplama kumbarasıyla çalışmalarına devam eden Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri aracılığıyla bayramlık kıyafetler vatandaşlara ücretsiz teslim edilecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin güçleneceği, dayanışma ve yardımlaşmanın artacağı bu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sevindirmek ve bayram neşelerine ortak olmak en büyük mutluluğumuz olacaktır. Hayırseverlerimizi, Dosteli Merkezleri'mize kıyafet bağışında bulunarak hemşerilerimizin bayram sevinçlerine ortak olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevdikleriyle mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum."

Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri, bayramlık kıyafetlerini temin etmek isteyen aileler için 27 Haziran Salı (arife) günü saat 13: 00'e kadar hizmet vermeye devam edecek.