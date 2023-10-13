Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaz kış demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Plan ve program dahilinde devam eden çalışmalar neticesinde yapılan bakım, onarım, tamirat ve asfaltlama işlemleriyle Turgutlu değişim yaşıyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ethem Kaya Sokakta 6 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Söz konusu sokak modern görünümüyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler, Lütfi Erer Sokakta yol kaldırma işlemini sürdürürken, Orhan Ocakoğlu, Mezarlık, Liman, Bayram, Kiraz, Çanakkale, Hazar, Demirci Geçidi, Arslan, Çağlayan, Ermiş, Bayraktar, Özenç, Çimentepe ile Tufan Sokakta parke tamirat çalışmalarını tamamladı. Ergenekon Mahallesinde yol açma, Begüm Sokakta ise parke döşeme işlemlerine devam ediliyor. Yukarıbozkır Mahallesinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kullanabileceği çok amaçlı salon inşaatı tamamlandı. Ekipler ayrıca, Hacıisalar Mahallesinde mevcut kiraz alım yeri alanına mahalle sakinleri tarafından kullanılabilecek tuvalet ve mutfak bölümü yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İSTASYON MAHALLESİNİN SOKAKLARI YENİLENİYOR

Turgutlu Belediyesi tarafından İstasyonaltı Mahallesinin sokaklarını kapsayan yol yenileme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisiyle devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 1. etapta son olarak Kale, Hisar, Meydan, Yasa, Dağlı, Sultan Sokakta toplamda 5 bin 900 metrekare parke ile 1250 metre bordür taşı döşeme işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu sokaklarda yürütülen çalışmalar sonucunda 1. etapta yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Ekipler tarafından 2. etapta bulunan Adalet, Sevda, Ulubatlı Hasan, Evren ile İnce Sokakta yol kaldırma çalışmaları sürdürülüyor.

ASFALT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Ova yolları başta olmak üzere kentin birçok noktasında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Nif Çayı Mevki ile Yarıntı Mevki arasında 36 bin metrekare asfalt serimi tamamlandı. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra ekipler, 1. Kanal Yolu ile Osmancık Mahallesinde vatandaşların rahat ve güvenilir ulaşım sağlayabilmeleri için asfalt yama çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediyesinin Çepnibektaş Mahallesine kazandıracağı Sosyal Hizmet Binası projesinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kısa süre önce temeli atılan projenin arkasında kalan zeminin hacmini tutmak ve toprak kaymasını engellemek için istinat duvarı yapıldı. Temel atma çalışmalarının tamamlandığı proje yüzde 40 seviyelerine geldi. İnsan odaklı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

MUSACALI MAHALLESİNE SEBZE-MEYVE ALIM YERİ

Kent merkezine uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Turgutlu Belediyesi, Musacalı Mahallesine sebze – meyve alım yeri kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Musacalı Mahallesinde üretimlerine devam eden mahalle sakinleriyle tüketicileri bir araya getirecek olan aynı zamanda çok amaçlı olarak da kullanılabilecek sebze – meyve alım yeri vatandaşların kullanımına sunuldu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarını titizlikle yürütüyor. İstasyonaltı Mahallemizde başlattığımız yol yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Söz konusu çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu yıl için planladığımız asfaltlama çalışmalarımız ise hava şartlarının da iyi gitmesiyle sorunsuz ilerliyor. Çepnibektaş Mahallemize çok güzel ve önemli bir projeyle hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Mahalle sakinlerimizin istekleri doğrultusunda hayata geçireceğimiz Sosyal Hizmet Binası projemiz yüzde 40 seviyelerine geldi. Ayrıca Musacalı Mahallemizde tamamladığımız sebze – meyve alım yeri üreticilerimize ve tüketicilerimize hayırlı olsun. Kentimizin tüm mahallelerine hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.