Turgutlu Belediyesi Deprem Hazırlıklarını Paylaştı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, temmuz ayı meclis toplantısında deprem hazırlıkları kapsamında yürüttükleri çalışmalar ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ve meclis üyeleri ile paylaştı. Belediye envanterine deprem ile ilgili 3 adet cihaz kazandırıldığı belirtildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, temmuz ayı meclis toplantısında deprem hazırlıkları kapsamında yürüttükleri çalışmalar ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ve meclis üyeleri ile paylaştı. Başkan Çetin Akın, "Deprem felaketi sonrasında bir takım kararlar aldık. Bu aldığımız kararlar ile ilgili bir takım gelişmeler var. Belediye envanterimize depremle ilgili 3 adet cihaz kazandırdık" dedi.

Turgutlu Belediyesi, yaşanabilecek olası bir depreme karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili gelişmeleri meclis üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı.

"BELEDİYE ENVANTERİNE DEPREM İLE İLGİLİ 3 ADET CİHAZ KAZANDIRDIK"

Turgutlu Belediyesi tarafından deprem ile ilgili birçok kararın alındığını belirten Başkan Çetin Akın, şunları söyledi:

"Deprem ile ilgili yürüttüğümüz bir çalışmayı Turgutlu halkı ve meclis üyelerimizle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere deprem felaketi sonrasında bir takım kararlar aldık. Bu aldığımız kararlarla ilgili gelişmeler var. Öncelikle belediyemize deprem ile ilgili 3 adet cihaz kazandırdık."

İlk olarak jeofizik sismik ölçüm cihazı hakkında bilgiler paylaşan Başkan Akın, "Sismik ölçüm cihazı, kentimizde zeminin zayıf olduğu ve yer altı suyu bulunan alanlarda zemin iyileştirmeleri konusunda kullanılıyor. Daha önce zemin iyileştirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığının kontrolü özel firmalar tarafından yapılmaktaydı. Bu çalışmaların doğru olup olmadığı konusunda tereddütler yaşanmaktaydı. Almış olduğumuz cihaz ile belediyemiz bünyesinde çalışmakta olan jeofizik mühendisleri, kontrolleri güvenilir bir şekilde yapabiliyor. İlgili ölçümlerin özel firmalar yerine kamu personellerince yapılması belediyemiz açısından daha güvenilir olacak. Jeofizik sismik ölçüm cihazı ayrıca 12 adet insan kulağının duyamayacağı hassasiyetteki gürültüleri algılayarak göçük altında kalan insanların yerlerinin tespit edilmesinde de kullanılabilecek. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilir olması belediyemiz için ayrıca bir kazanç olacaktır" dedi.

"MİKROTREMÖR ÖLÇÜM CİHAZI DEPREM RİSK HARİTALARININ HAZIRLANMASINDA KULLANIYOR"

Belediye envanterine kazandırılan ikinci cihaz ile ilgili Başkan Akın, şu bilgileri paylaştı:

"Bu cihazımız ile ölçümlerin doğru olmadığı yerlerde belediyemiz tarafından ölçüm alınarak kontrol amaçlı kullanılıyor. Ayrıca cihaz, planlama safhasındaki mikro bölgeleme çalışmalarında, kat yüksekliklerinin belirlenmesinde ve deprem risk haritalarının hazırlanmasında kullanılabilecek."

Son olarak yer altı suyu tespit cihazı hakkında bilgiveren Başkan Akın, "Zemin etüt kontrollerinde yer altı suyu ölçümleri önceden ip ile basit usul şeklinde yapılmaktaydı. Bu cihaz sayesinde suyun hangi derinlikte olduğu kolay bir şekilde tespit edilmiş olacak. Zemin etüt çalışmalarında zeminin oturma, şişme, kayma, sıvılaşma, taşıma gücü ve deprem anında nasıl salınım yapılacağı ile göstereceği dinamik, elastik direnç değerleri cihaz sayesinde bulunmakta ve bu veriler yer altı suyu bulunup bulunmaması konusunda değerlendirilmektedir. Bu 3 cihazımız da belediyemizde mevcut bulunmaktadır. Ayrıca arkadaşlarımız cihazları satın aldığımız firmadan kullanımları ile ilgili bilgilendirmeleri aldılar. Test sürüşlerini yaptılar" diye konuştu.