Turgutlu Belediyesi 2023 yılı asfaltlama sezonuna başladı

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ova yolları başta olmak üzere kent merkezindeki pek çok noktada asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılı için planlanan çalışmalar kapsamında 16 bin metrekare asfalt serimi tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrıca bakım-onarım, tamirat ve yenileme işlemlerine devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ova yolları başta olmak üzere kent merkezindeki pek çok noktada 2023 yılı asfaltlama sezonu faaliyetleri kesintisiz sürdürülüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan çalışmalar kapsamında, İncirlibük mevkinde bulunan ova yolunda tamamlanan 2500 metrekarelik asfaltlama çalışmasının ardından Davutlu mevkinde 2500 metrekare asfalt serimi yapıldı.

Ova yolları ile şehir merkezini birbirine bağlayan Hatboyu, Atalay ve Sulu sokakta toplamda 11 bin metrekare asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların sonucunda toplamda 16 bin metrekare asfalt serimi işlemi tamamlanarak çiftçi ve üreticilerin en temel sorunlarından birisi olan yol sorunu çözüme kavuşturuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın göreve gelmesinin ardından 2020 yılında kendi imkanlarıyla asfalt şantiyesi kuran Turgutlu Belediyesi, ova yolları ile kent genelinde 152 km asfalt serimi gerçekleştirdi. 2023 yılı için planlanan çalışmalar kapsamında 80 kilometre asfaltlama çalışması hedefleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bakım-onarım, tamirat ve yenileme işlemlerine kesintisiz devam ediyor. Ekipler tarafından Çepnibektaş ve Çepnidere mahallesi ile Dündar, Gökmen, Yaldız, Yeni, Düz, Gültekin, Celep, Ofis sokakta parke tamirat çalışmaları tamamlandı. Ekipler ayrıca kentin en önemli gelir kaynaklarından olan sofralık üzüm hasadı öncesi çiftçilerin rahat ve sorunsuz bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için Urganlı Mahallesinde ova yolları üzerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Halidiye Cami iç cephe boyama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Barış Manço Parkı'nda çevre ve peyzaj düzenleme işlemlerine devam ediyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Başkanımız Çetin Akın'ın önderliğinde asfalt şantiyemizi kurduktan sonra vatandaşlarımıza güvenli ve sorunsuz yol hizmeti sunabilmek için asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarımız belirlenen program dahilinde devam edecek. Tüm çalışma arkadaşlarıma verdikleri emekten dolayı teşekkür ederim" dedi.