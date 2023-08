Turgutlu Belediyesi 2023 için 30 milyon TL'lik asfalt yatırımı yaptı

Turgutlu Belediyesi'nin 2021 yılında başlattığı asfaltlama seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Asfalt sathi kaplama çalışmalarında 2023 yılı için de 30 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

İlçenin ova yollarında ve kent merkezinde kangren haline dönüşen yol sorununu asfaltlama çalışmalarıyla hızlı, etkili ve kalıcı olarak çözüme kavuşturan Turgutlu Belediyesi, asfalt sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılı sonu itibarıyla 558 bin metrekareyi aşkın asfalt sathi kaplama işlemi yapan Turgutlu Belediyesi, 2023 yılında belirlediği 80 kilometrelik hedefin 40 kilometresini ise yaklaşık bir ayda tamamladı.

Turgutlu Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından plan ve program dahilinde yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında 2023 yılı için 30 milyon TL yatırım yaptı.

Asfaltlama seferberliği hakkında değerlendirmede bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyleid:

"Turgutlu'muzun kangren haline dönüşen yol sorununun ilk ve en büyük adımını asfalt şantiyemizi kurarak atmıştık. Üç sezondur da hiç durmadan ova yollarımızda ve şehir içerisinde yollarımızı asfaltla buluşturuyoruz. Yaklaşık bir aylık süre içerisinde 2023 yılı için belirlediğimiz 80 km'lik hedefin 40 km'sini tamamladık. Bu yıl, asfaltlama çalışmamız için 30 milyon TL yatırım yaptık. Bunu da ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize, hemen hemen her gün her ürüne gelen zamlara rağmen gerçekleştirdik. 'Her şey Turgutlu'muz için' diyerek üretmeye, çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz."