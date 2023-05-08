Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vizyon Projelerini İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçe genelinde devam eden vizyon projelerini yerinde inceledi. Başkan Akın, yapımı eş zamanlı yürütülen projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirterek, 'Turgutlu'yu hak ettiği değere ulaştırmaya kararlıyız' dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçe genelinde devam eden vizyon projelerini yerinde inceledi. Başkan Akın, yapımı eş zamanlı yürütülen projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Turgutlu'yu hak ettiği değere ulaştırmaya kararlıyız" dedi.

Turgutlu Belediyesi, kent genelinde yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Akın da haftanın ilk gününde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Akın'a ziyaretleri sırasında Fen İşleri Müdürü Elif Ceren Müftüoğlu ve Turgutlu Belediyesi teknik personeli eşlik etti.

Başkan Akın'ın inceleme turundaki ilk durağı Turgutlu Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olan Sanayi Çarşısı oldu. Kaba inşaatın yüzde 80'nin tamamladığı proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Akın, projenin kısa süre içerisinde biteceğini duyurdu. Sanayi Çarşısı'nda elde edilen gelir Turgutlu genelinde devam eden ve yapılacak olan projelere finanse edilecek.

Başkan Akın'ın ikinci durağı, geçen günlerde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla temeli atılan ve temel imalatın devam ettiği Cuma Pazarı oldu. Başkan Akın, bitme aşamasına gelen Çepnidere Düğün Salonu ile Halı Saha projelerini de yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Akın, Türkmen Yolu'na giderek çalışmaları yerinde inceledi. 2 bin 500 metrekarelik parkenin döşeneceği bölgede yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından Türkmen Yolu yeni ve modern bir görünüme kavuşmuş olacak.

İnceleme turu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Akın, şunları söyledi:

"Bugün Turgutlu'muzda devam eden projelerimizi ve çalışmalarımızı inceledik, planlarımızı yaptık. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya ve Turgutlu'yu hak ettiği değere ulaştırmaya kararlıyız. Bu kapsamda kentimizi geleceğe taşıyacak önemli projeler yapıyoruz. Projelerimizi çok hızlı ve sorunsuz bir şekilde hayata geçiriyoruz. Biz Turgutlu Belediyesi ailesi olarak bu güzel kente ve bu güzel kentin insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."