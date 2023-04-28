Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşların merak ettiklerini tek tek yanıtlarken, dört yıl boyunca kentin her noktasında yapılan proje, çalışma ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Akın, kentte yapılacak projelerin son durumlarını da paylaştı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor" programında, vatandaşların merak ettiklerini tek tek yanıtlarken, dört yıl boyunca kentin her noktasında yapılan proje, çalışma ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor" programıyla Turgutlu'da bir ilke imza attı. İki bölümden oluşan programda ilk olarak Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler, çalışmalar ve hizmetleri katılımcılara aktarıldı. Programın ikinci bölümünde ise Başkan Çetin Akın, programa katılan vatandaşlarla sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtladı.

Başkan Çetin Akın, herkesin belediye başkanı olduğunu söyleyerek, "Belediyeyi 11 Nisan 2019'da aldığımızda maaş ödeyemeyen bir belediye vardı. Biz, bir mali disiplin ortaya koyarak Turgutlu Belediyesini, Türkiye'deki kredisi en yüksek belediyelerden biri haline getirdik ve projelerimizi adım adım hayata geçirmeye başladık. Turgutlu Belediyesi, şu anda Türkiye'deki belediyeler içerisinde cari borcu sıfır olan tek belediye. 'Ben herkesin belediye başkanıyım. Belediye başkanı seçildikten sonra kimseye siyasi görüşünü, inancını, rengini, cinsiyetini, partisini hiçbir şeyini sormayacağım' dedim. 'Çalışan arkadaşlarımıza sizler de sormayacaksınız' dedim. Bizler Turgutlu halkının hizmetkarıyız. Bize bir emanet teslim edildi. Biz de bu güne kadar emanete hıyanet etmedik. Onun için bu kadar güçlü bir şekilde karşınızdayız. Her şeyin hesabını verebilecek durumdayız" dedi.

Vatandaşların sorularını yanıtlamadan önce kente kazandırılacak projelerin son durumlarını da paylaşan Başkan Çetin Akın, Cuma Pazarı projesinin temelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte atılacağının müjdesini vererek, şunları söyledi:

"Cuma Pazarı projesinde 1 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Yardımcımız Mansur Yavaş ile birlikte temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Çepnidere Mahallemizde çok amaçlı salon ve halı saha projemizde çok hızlı ilerliyoruz, en geç beş ay sonra da teslim etmiş olacağız. Sanayi Çarşısı projemizde 6'ncı aydayız, hedefimiz 2 ay sonra anahtarlarını vermek. 114 milyon TL'lik projeyi 8 ayda bitirecek kabiliyete ulaştık. Selvilitepe Mahallesinde cemevi ve kültür sanat merkezi olarak kullanacak olduğumuz projenin ihalesi yapıldı, ihaleye iki firma katıldı. İhale ekibimiz, komisyonumuz incelemelerini yapıyorlar. Selvilitepe Mahallemizde spor kompleksi projemiz var. Proje aşaması bitti, ihaleye hazırlanıyoruz. Ergenekon Mahallemize 440 oturma kapasiteli bir konferans salonu ile kadın sığınma evi projemiz var. Onun da projesi bitti, ihale aşamasındayız."

"CHP'Lİ BELEDİYE CAMİNİN YANINA NASIL ALKOL RUHSATI VERİR? VERİRSE AKP'Lİ KÜLTÜR BAKANLIĞI VERİR"

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen Ergenekon Mahallesinde yer alan bir işletmeye alkol ruhsatı verilmesine yönelik iddialara da belgelerle açıklama getiren Başkan Çetin Akın, "Hanedan Et Mangal'a belediye alkol ruhsatı vermiş diye sosyal medyada bir dedikodu var. Yine hakkımı yiyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 24.11.2022 tarihli ve 21122 sayılı belge numarasıyla bu yere alkol ruhsatını mevcut AKP'li hükümet vermiş. Çetin Akın vermemiş. Serhat Bey döneminde alkollü, içkili lokanta değil; lokanta ruhsatı verilmiş. Bu kanunları, yönetmelikleri ben çıkarmıyorum ki. CHP'li belediye caminin yanına nasıl alkol ruhsatı verir? Verirse AKP'li Kültür Bakanlığı verir. Bunlar orada başka şey söylerler, burada başka şey yaparlar. Bunların işidir. Sosyal medyadaki troller de hak yerler. İşlemediğimiz suçları bize yaftalarlar, söylerler" dedi.

"TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT OLAN YERLERİ GERİ ALDIM"

Cumartesi Pazarı, Koza Otoparkı, Eski Belediye Binası ve ana caddelerin yeniden Turgutlu Belediyesine geçeceğinin müjdesini de veren Başkan Çetin Akın, süreçle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"İki hafta önceki büyükşehir meclisinde Turgutlu Belediyesine ait olan ve bizden önceki dönemde devredilen Piyaleoğlu Caddesi, Akçakmak Yolu, Atatürk Bulvarı, Cevdet Öktem Caddesi, Eski Manisa Yolu, Yedi Eylül Yolu, Fatih Caddesi, Son Sokağı yasa gereği geçeni de arkadaşların gönüllü verdiği sokakların hepsini geriye aldım. Vali Bey'in meclis kararlarını imzaladığı söz konusu bu yerler Turgutlu Belediyesine geçmiş olacak. Bununla kalmadık Cumartesi Pazarı, büyükşehir belediyesine tapusuyla birlikte verilmişti. Cumartesi Pazarı'nın tapusu artık Turgutlu Belediyesinin oldu. Koza Otoparkı büyükşehre devredilmişti, Koza Otoparkı'nın da protokolünü tekrar geriye aldık. Tapusu bize ait olan Eski Belediye Binamıza protokol gereği her ay ciddi bir miktarda kira ödüyordum. O protokolü de iptal ettirdik. Artık o da Turgutlu Belediyesinin oldu. Irlamaz 2. Etap kangrendi; birinci etap vaha gibi ikinci etap çöl gibiydi. Onunla ilgili de bir anlaşma yaptık. Bizim görevimiz olmamasına rağmen dört yıldır yetiştirdiğimiz ağaçları diktik. İki güne kadar güvenlik tel örgülerini çekmeye başlıyoruz. Derbent Mahallesinde Karacaali Çayı'nda kış mevsiminde sosyal medyaya konu şeyler oluyordu. Görevimiz olmamasına rağmen büyükşehirle proje ortaklığı ile köprüyü yapacağız."

"ARA SOKAKTA AZ İŞ YAPAN ESNAF KALDIRIMA BİR TANE MALZEME KOYDU DİYE CEZA YAZMAK HAK MIDIR?"

Başkan Çetin Akın, kaldırım işgallerine yönelik soruya da "Zabıta arkadaşlarımız kaldırımlardaki işgallere ceza yazmaya giriyorlar. Eski sistem için söylüyorum bunu; ana yolunuz Yedi Eylül Yolu, Şehitler Caddesi, Cevdet Öktem Caddesi; bunlar büyükşehirde. Ben ara yoldaki esnafa ceza yazıyorum, büyükşehir belediyesi ana yoldakine müdahale etmiyor. Böyle bir adaletsizlik durumunda da biz müdahale etmedik ama şimdi mazeretim yok. Bundan sonra Turgutlu'da ana caddeler dahil olmak üzere hepsi Turgutlu Belediyesinin. Uygulama yapacağımız zaman eşit bir şekilde yapacağız. Ana caddede kimse müdahale etmezken ara sokakta az iş yapan esnaf kaldırıma bir tane malzeme koydu diye ceza yazmak hak mıdır?" diye yanıt verdi.

"ALDIK DEDİKLERİ TRAKTÖRLERE, KEPÇELERE, KAMYONLARA 1 LİRA DAHİ ÖDEMEMİŞLER, HEPSİNİ BEN ÖDEDİM"

Başkan Çetin Akın, Turgutlu Belediyesinin ekonomik durumunu da şu sözlerle paylaştı:

"Görevi devraldığımızda borcun bütçeye oranı yüzde 75'lik seviyelerde iken bu kadar projeler, işler yapılmışken borcun bütçeye oranı yüzde 25 seviyelerine düştü. Ödediğimiz borç, gayriresmi olanlarla beraber belki 40 milyon TL'yi buldu. Aldık dedikleri traktörlere, kepçelere, kamyonlara 1 lira dahi ödememişler, hepsini ben ödedim. Bunları büyükşehir, şehir meclisi ve iktidar bizde olmamasına rağmen yaptık."

Başkan Akın, "Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor" programında ayrıca 2023 yılında yapılacak asfaltlama çalışması, dört yıl boyunca gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve Turgutlu Stadyumu başta olmak üzere merak edilen tüm sorulara teker teker yanıt verdi.