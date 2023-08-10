Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Proje ve Yatırımları İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'da devam eden projeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. Akın, Çepnidere Çok Amaçlı Salon, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi ile Cuma Pazarı'nın çalışmalarını takip etti. Ayrıca Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'da eş zamanlı olarak devam eden proje ve yatırımları yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu ile ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Akın; Yukarıbozkır, Baktırlı, Çepnidere, Selvilitepe mahallelerini ziyaret etti. Başkan Akın'ın ilk durağı yapımı yüzde 90 seviyelerine ulaşan Çepnidere Çok Amaçlı Salon ile Halı Saha projesi oldu. Başkan Akın, ikinci durağında ise geçen haftalarda temeli atılan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi'ni inceledi. Son olarak Turgutlu'nun en büyük sorunlarından birini ortadan kaldıracak proje olan ve yapımı yüzde 50 seviyelerine gelen Cuma Pazarı'nın çalışmalarını yerinde takip etti.

Turgutlu Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Çepnidere Mahalle Muhtarlığı ve Alevi Kültür Dernekleri işbirliği ile düzenlediği aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirdi. Başkan Akın, aşure etkinliğinde vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram ederek Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yaptığı ziyaret ve inceleme turu hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

"Projelerimiz hızla devam ediyor. Başkan Yardımcılarımız ve çalışmalarımızın devam ettiği mahallerimizin muhtarları ile Çepnidere Düğün Salonu ve Halı saha, Selvilitepe Mahallemiz Cemevi ve Kültür Merkezi ile Cuma Pazarı inşaatlarını inceledik. Mahallelerimizde hemşehrilerimiz ve evlatlarımızla keyifli anlar geçirdik. Yaptığımız sohbetlerde Turgutlu'muzu konuştuk, hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini değerlendirdik. Çepnidere Mahallemizde aşure hayrımızı yaptık. Birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde paylaştığımız aşure lokmalarının Hak katında kabul olmasını dilerim."

Akın'ın ziyaret ve inceleme turuna Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş ve muhtarlar eşlik etti.