Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Derbent Mahallesi'ne asfalt müjdesi verdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Derbent Mahallesi'nde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında ova yollarında asfaltlama çalışmalarının başlayacağı müjdesini paylaştı. Başkan Akın, ayrıca diğer mahallelerde devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, merkez ve kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Akın, "Kasabam hizmetin en güzelini hak ediyor. Her zaman ve her yerde söylediğimiz gibi; 'Tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz'. Kentimiz için sahada olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş'ın eşlik ettiği saha incelemeleri kapsamında Başkan Çetin Akın, Derbent Mahallesi, Türkmen Yolu, Fatih Caddesi, Sığındere Sokak, Mehmetçik Sokak ile Barış Manço Parkı'nda devam eden yol yenileme, bakım, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını takip etti. Başkan Akın ayrıca Fen İşleri Müdürü Elif Ceren Müftüoğlu ile Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala'dan süreç hakkında teknik bilgiler aldı.

BAŞKAN ÇETİN AKIN'DAN DERBENT MAHALLESİNE ASFALT MÜJDESİ

Başkan Çetin Akın, Derbent Mahallesinde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında ova yollarında asfaltlama çalışmalarının başlayacağı müjdesini paylaştı. Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derbent Mahallemizde çiftçilerimiz için ova yolları çok önemliydi. Yaşanan yoğun yağışlar ova yollarımızı bozmuştu. İlk olarak dolgu malzememizi çekiyoruz. Sonrasında da hava sıcaklığı istediğimiz seviyeye geldiğinde asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Geçen yıllarda gerçekleştirdiğimiz 150 km'lik ova yolu asfaltlaması üzerine bu yıl 80 km yaparak Turgutlu Ovası'nın ana arterlerinde asfaltlanmamış ova yolu bırakmayacağız" dedi.

Başkan Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi'nin kendi ekipleri ve imkanlarıyla yapılan çalışmaların yanı sıra geçen aylarda temelleri atılan, inşaatın hızla devam ettiği Cuma Pazarı ile Çepnidere Mahallesi'ne kazandırılacak Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha projelerinin devam eden yapım çalışmalarını inceledi.

"TÜRKİYE'DE EN HIZLI BİTEN PROJELERDEN BİR TANESİNE DAHA TANIK OLACAĞIZ"

Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha projesiyle Türkiye'de en hızlı biten projelerden bir tanesine daha tanık olunacağını belirten Başkan Çetin Akın, "Bundan yaklaşık 3 ay önce Çepnidere Mahallemizde temel atma töreni gerçekleştirmiştik. Yine Türkiye'de en hızlı biten projelerden bir tanesine daha tanık olacağız. Yaklaşık 2 ay sonra, yani 5 aylık süre içerisinde Çepnidere Mahallemizde atmış olduğumuz temeli nihayetine eriştireceğiz. Projenin bu denli kaliteli ve hızlı yürümesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

Başkan Çetin Akın'a inceleme ve kontrolleri sırasında eşlik eden Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt ve Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin de çalışma ve hizmetlerinden dolayı Başkan Çetin Akın'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

"KASABAM HİZMETİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR"

Başkan Çetin Akın, inceleme gezisi hakkında da "Devam eden projelerimizi, yol yapım ve ağaç budama çalışmalarımızı inceledik. Turgutlu'muza modern tesisler, modern yollar ve sokaklar kazandırmak için sahada çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kasabam hizmetin en güzelini hak ediyor. Her zaman ve her yerde söylediğimiz gibi; 'Tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz'. Kentimiz için sahada olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.