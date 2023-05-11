Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri İçin İncelemelerde Bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçede modern ve estetik bir görünüm kazandıracak çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Akın, Turgutlu'da çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yapılacağı Cumartesi Pazarı, Hoca Ahmet Yesevi Meydanı, Barış Manço Parkı ile çalışmaların devam ettiği Irlamaz Rekreasyon Alanı ikinci etabında incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçeye modern ve estetik bir görünüm kazandıracak çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Başkan Akın, Turgutlu'da çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yapılacağı Cumartesi Pazarı, Hoca Ahmet Yesevi Meydanı, Barış Manço Parkı ile çalışmaların devam ettiği Irlamaz Rekreasyon Alanı ikinci etabında incelemelerde bulundu.

Başkan Akın, ziyaretlerine Meclis kararıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden geri alınarak Turgutlu Belediyesi'ne kazandırılan Cumartesi Pazarı alanı ile Hoca Ahmet Yesevi Meydanı ve Barış Manço Parkı'nda devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğiyle çalışmaların sürdüğü Irlamaz Rekreasyon ikinci etabını ziyaret eden Başkan Akın, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akın, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Turgutlu'da yatırım ve hizmet döneminin yaşandığını belirten Başkan Akın, şunları söyledi:

"Kentimizin çehresini değiştirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte durmadan çalışıyoruz. Turgutlu'da yatırım ve hizmet dönemi yaşanıyor. Çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılacak alanları yerinde inceledik. Ayrıca sorunları yerinde tespit ederek gerekli planlamaları yaptık. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz iş birliği neticesinde Irlamaz Rekreasyon Alanı ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri öz kaynaklarımızı kullanarak Turgutlu'muza değer kazandırmaya devam ediyoruz. Kentimizin modern çizgilere kavuşması için yenileme çalışmalarına en kısa sürede başlayıp, Turgutlu'muza yakışır alanlar oluşturacağız."

Başkan Posbıyık, konuşmaların ardından dağıtım programını şehit aileleriyle başlattı. Ardından sıraya giren vatandaşlara dört çeşit ürünün Ata tohumları dağıtıldı.