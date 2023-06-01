Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Yoğun Yağıştan Etkilenen Bölgeleri İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle kent genelinde hasar gören bölgeleri yerinde inceledi. Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ve Fen İşleri Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte geçen günlerde meydana gelen yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen Fatih Sanayi Sitesi ve Cumartesi Pazarı'nı ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle kent genelinde hasar gören bölgeleri yerinde inceledi.

Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ve Fen İşleri Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte geçen günlerde meydana gelen yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen Fatih Sanayi Sitesi ve Cumartesi Pazarı'nı ziyaret etti.

Tüm imkanları ve ekipleriyle yaraları hep birlikte saracaklarını belirten Akın, "Geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağışın getirdiği afet sonrası ilçemizde hasar alan bölgelerde incelemelerde bulunduk. Başkan Yardımcımız Evren Erbaş, teknik ekibimizle birlikte Cumartesi Pazar'ı ve Sanayi Sitesindeki çalışmaları kontrol ettik. Yaşanan afet sonrası yaralarımızı hızlı bir şekilde sarmaya devam ediyoruz. Yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.