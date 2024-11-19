Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne Cezai İşlem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde (AAT) yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiği belirlendi.

Zafer, Mustafa Kemal, Selvilitepe mahalleleri ve bölgedeki yerleşim alanlarından kaynaklı evsel nitelikli atık suların MASKİ Turgutlu AAT'ye hiç girmeden Irlamaz Çayı'na döküldüğü belirlendi.

MASKİ sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza uygulandı.

İdari cezanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı.