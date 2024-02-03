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Turgut Altınok: Tarımın başkenti Ankara olacak

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, tarımın başkenti Ankara olacağını ve çiftçilere destek vereceklerini açıkladı.

Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Başkent, layık olduğu yerde değil. 2 yılda bütün köylerimizin altyapısını, üstyapısını yapacağız. Tarımın başkenti Ankara olacak. Sera şehri bir Ankara olacak. Çiftçilerimize 50 litre mazot desteği vereceğiz. Tohum desteğini 2 ile 5 ton arasına çıkaracağız dedi.

Turgut Altınok, seçim çalışmalarını Çamlıdere'de sürdürdü. Altınok'a, Çamlıdere ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, AK Parti İlçe Başkanı Osman Erkan Parmaksız, MHP İlçe Başkanı Mehmet Dursun Öztürk, parti teşkilatları ve vatandaşlar eşlik etti.

Çamlıdere'deki çalışmalarına Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'nde dua ederek başlayan Turgut Altınok, daha sonra AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Altınok, MHP İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Çamlıdere'nin her köyünde birçok hizmetimiz vardır. Ankara'nın birçok yerinde hizmetlerimiz vardır. CHP adayı, devasa resimlerini değil de hizmetlerini ve eserlerini koyabilseydi; Büyükşehir Belediye bütçesi bizden 45 misli fazla. Biz Büyükşehir'den daha çok iş hizmet ve eser yaptık. Biz her zaman sokaklardayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa kapısını kapatmıştır. Biz bunu yapmayacağız ifadelerini kullandı.

'ATA TOHUM BANKASI KURACAĞIZ'

Çiftçiye destek vereceklerini söyleyen Altınok, Başkent, layık olduğu yerde değil. 2 yılda bütün köylerimizin altyapısını, üstyapısını yapacağız. Tarımın başkenti Ankara olacak. Sera şehri bir Ankara olacak. Çiftçilerimize 50 litre mazot desteği vereceğiz. Tohum desteğini 2 ile 5 ton arasına çıkaracağız. Toprak analizi yapıp, nerede ne yetişebilir onları çıkaracağız. Kendi kendine yetebilen bir başkent olacak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan vereceğiz köylümüze, dağıtacağız. Hayvancılıkta Türkiye'yi besleyen bir Ankara olacak. Vatandaşımız tereyağını, sütünü, peynirini uygun fiyata doğal ve organik olarak alacak. Milyonlarca ata tohumu dağıtacağız ve ata tohum bankası kuracağız. İlkokuldaki çocuklar, kendi ürettiğimiz sütü içecek diye konuştu.

'ANKARA'NIN HİZMETKARI OLACAĞIZ'

Altınok, Çamlıdere AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına da katıldı. Ankara'ya, Ankara'nın evladı belediye başkanı ihtiyacı olduğunu belirten Altınok, şunları söyledi

Birçok köyüne daha önce gitmiş, hizmet vermiş, cenazesine kadar beraber olmuş bir Altınok var. Cumhur İttifakı dedi ki; 'Altınok'u sizlere emanet ediyorum.' Siz de gereğini yapacaksınız o halde. Basketbol ve futbol sahalarıyla, gençlik merkeziyle her şeyiyle burası pırıl pırıl olacak. Çamlıdere Belediye Başkanımız burayı turizm merkezi haline getirdi. Ankara'da o kadar müze yok. Ankara'yı bir dünya başkenti yapacağız, birçok eser yapacağız. Özellikle hayvancılıkta her türlü desteği vereceğiz. Sosyal desteği yüzde 4'ten yüzde 10'a çıkaracağız. 'CHP'ye, İYİ Parti'ye oy verip sana oy vereceğim' diyen çok vatandaş var. Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Yine Çamlıdere'ye ve köylerimize geleceğiz. Gelin hep beraber Ankara'yı hak ettiği hizmetlerle donatalım.

Altınok, Çamlıdere'de esnaf ziyareti gerçekleştirip, talepleri de dinledi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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