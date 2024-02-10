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Turgut Altınok: Provokasyonlara karşı sağduyu çağrısı

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, İstanbul'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin provokasyonlara karşı sağduyu çağrısında bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Provokatörlere fırsat vermemek lazım. Sonuçta bu demokrasi yarışı. Vatandaşlarımız oy kullanacak. Kullanacağı oya da herkes saygı gösterecek." dedi.

Altınok, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen, "Yozgatlılar Yöresel Desti Kebabı Buluşması" etkinliğine katıldı.

Buradaki konuşmasında, belediye başkanlarının seçildikten sonra şehrin sadece 5 yılını değil geleceğini de planlayacağını vurgulayan Altınok, "Yaşadığımız bu kente hepimizin sorumluluğu var, mesuliyetimiz ve vebalimiz var. Bu kentimizin, kendimizin ve geleceğimizin seçimidir. Dolayısıyla Ankara çok şeyi hak ediyor." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara halkına 101 tane söz verdiğini öne süren Altınok, "Ankara'yı bir dünya başkenti yapacağım' demiş. Pekala sona doğru geldik. 5 yılda verdiği sözün kaçta kaçını gerçekleştirmiş; yüzde 90'ını gerçekleştirmemiş. Yani Ankaralı'ya demiş ki, 'Beni seçin, 5 yılda size bu hizmetleri ve eserleri yapacağım.' Bu 5 yıl dolmuş, verdiği sözlerinin yüzde 90'ını gerçekleştirmemiş bir belediye başkanı var." ifadesini kullandı.

"Keçiören'i bir cazibe merkezi yaptık"

Altınok, 20 yıllık belediye başkanlığı tecrübesinin bulunduğuna işaret ederek, "Keçiören'in 6'da 5'i gecekonduydu. Mamak'tan ve Altındağ'dan daha fazla gecekondu vardı. Ama uzun yıllar muhalefette görev yapmamıza rağmen Keçiören'i bir cazibe merkezi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da bir ulaşım sorunu olduğunu dile getiren Altınok, "31 Mart'a az bir zaman kaldı. Bu fırsatı değerlendirelim. Ankara, bu kadim şehir, başkentimiz, inanın bir kasabaya döndü. Yoksa 2-3 yıl sonra İstanbul trafiğinden daha beter bir trafik bekleyin." şeklinde konuştu.

Provokasyonlara karşı sağduyu çağrısı

Turgut Altınok, ayrıca, İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Seçim dönemlerinde provokasyonların fazla olduğuna ve herkesin sağduyulu olması gerektiğine dikkati çeken Altınok, şunları kaydetti:

"Provokatörlere fırsat vermemek lazım. Sonuçta bu demokrasi yarışı. Vatandaşlarımız oy kullanacak. Kullanacağı oya da herkes saygı gösterecek. Yani mutlaka emniyetimiz gerekli çalışmaları yapıyordur. Temennimiz, bir daha böyle saldırılar olmasın. Olanlara da kimsenin fırsat vermemesi, prim vermemesi lazım. Geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Altınok İstanbul Ankara Güvenlik Politika Güncel Haberler

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