Turgut Altınok, Keçiören ve Mamak Seçim Koordinasyon Merkezlerinin Açılışını Yaptı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören ve Mamak Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) açılışını yaptı.

Altınok, Keçiören ve Mamak Seçim Koordinasyon Merkezleri'nin açılış programında yaptığı konuşmada, seçilirse Keçiören'de kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağını ve Fatih Köprüsü'nü 4 şeritli hale getirerek trafik problemini çözeceğini söyledi.

Ayrıca Nuri Pamir, Sanatoryum ve Gün Sazak Caddelerini tek yönlü hale getirerek Keçiören'deki trafik akışını rahatlatmayı amaçladıklarını aktaran Altınok, yapılması planlanan havaalanı metrosunu, Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Saray, Pursaklar, Altındağ, Keçiören Etlik Şehir Hastanesi ve Ovacık'a kadar uzatmayı hedeflediklerini, bu sayede Keçiören'in yüzde 80'ine metro erişimi sağlamak istediklerini ifade etti.

Keçiören'in ardından Mamak'ta SKM açılışına katıldı

Keçiören'deki açılışın ardından Mamak'a geçen Altınok, seçilmesi halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak'ta yapılması gereken konutları ivedilikle tamamlayacağını vurguladı.

Altınok, ABB'nin Mamak'ta inşa etmeyi taahhüt ettiği 5 bin konuttan şu ana kadar sadece 240'ının tamamlandığını belirterek, "Mamak, Ankara vekaleti ve emanetini verdiğinde hızlı bir şekilde ABB'nin üstlendiği konutları en geç 2 yılda bitireceğiz." diye konuştu.