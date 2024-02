Turgut Altınok : Ders çıkarıp, kentsel dönüşüm yapılmalı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, 6 Şubat depreminin yıl dönümüne ilişkin, "Yıkılan binaların yüzde 95'i yapı denetimden önce yapılan binalar. Buradan ders çıkarıp kentsel dönüşüm yapılmalı" dedi.

Turgut Altınok, mevcut Kalecik Belediye Başkanı ve AK Parti Çankaya Belediye başkan adayı Duhan Kalkan ve AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği'nde düzenlenen toplantıda dernek üyeleriyle bir araya geldi. 6 Şubat'ta yaşanan depremlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Altınok, "Depremin üzerinden bu gece bir yıl geçmiş olacak. Kahramanmaraş'a geçmiş olacak. 6 Şubat'ta sabah acı haberler gelmeye başladı. Ülkenin 7'de biri yıkıldı. Böyle bir acıyı felaketi hep birlikte yaşadık. Ankara olarak bize Kahramanmaraş'ı verdiler ve biz de seferber olduk. Türk milleti ve dünya elinden geleni yaptı. Cumhurbaşkanımız seçim çalışmasını deprem bölgesinde başlattı. Yaşadığımız her felaketten ders almak lazım. Allahtan bu işleri bilen bir devlet adamı görevinin başında. İnanıyoruz ki sarılabilecek en hızlı şekilde yaralar sarılıyor ve sarılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'DERS ÇIKARILIP, KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMALI'

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılip, yeni binalar inşa edilerek vatandaşlara teslim edileceğini kaydeden Altınok, "Her felaketten bir ders almamız lazım. Yalova ve Marmara depreminden sonra yapı denetim kanunu çıktı. Her açıdan, her felaketten bir ders çıkardık. Biz o depremi yaşamasaydık yapı denetim kanunu çıkmazdı. Yıkılan binaların yüzde 95'i yapı denetimden önce yapılan binalar. Buradan ders çıkarıp kentsel dönüşüm yapılmalı. Biz bunu yaptık. Göreve geldik ve Keçiören'imizin yüzde 80'inin kentsel dönüşümünü yaptık ama Büyükşehir Belediye Başkanı bunun bir kısmını veto etti sonra dava açtı ve iptal ettirdi. Acilen şehirlerimizde kentsel dönüşüm planlarına öncelik vermek lazım. Gerekirse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resen bu planları yapması lazım. Bir daha bu acıları yaşamayalım. Deprem değil yapılar öldürüyor. Kahramanmaraş'ımızın birçok yerinde yapılması gereken hizmetleri yapacağız" diye konuştu.

'ÇANKAYA'YA PIRIL PIRIL ADAY'

AK Parti Çankaya Belediye başkan adayı Duhan Kalkan'ı tanıtan Altınok, "Çankaya adayımız Duhan Kalkan genç, dinamik çalışkandır. Çankaya'ya vizyoner bir belediye başkan adayımız. Çankaya'yı bilir ve Çankayalıdır. Çankaya'yı pırıl pırıl yapacak bir aday. Bu bütçeye Duhan Kalkan'a teslim edin, bakın görün nice hizmetler olacak. Belediye seçimi, hizmet seçimidir" şeklinde konuştu.