Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Bir taraftan da vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz dedi.

Turgut Altınok, Keçiören ilçesindeki Bağlum Mahallesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıldır Bağlum'a bir hizmetinin olmadığını ifade ederek, Yani Keçiören'de de bir 15-20 dönüm park var; 2 yıldır bitemedi, bitiremedi. Ama bizim yaptığımız bin tane eser vardır bu 5 yılda. Keçiören'de yeni yaptıklarımızla, yıkıp yeniden yaptığımız 400'e yakın park var. Kapalı spor salonumuz, var mı; bitti. Karşıyaka kışın ısıtmalı yazın soğutmalı pazarımız yapıldı mı Konağımız yapıldı mı; bitti mi Asfaltlarınızı yaptık mı; yüzde 90'ını yaptık. Bakınız Paris'ten temiz Bağlum sokaklarımız. Bağımız var burada, meyveliğimiz var, aromatik bitki bahçemiz var dedi.

'İNŞALLAH SİZLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ'

Altınok, Bağlum Stadyumu'nu da bitirmek üzere olduklarını vurgulayarak, Bağlum Stadyumu'na harcadığımız para 50 milyon lira. Daha çok işler yapacağız inşallah. Keçiören'in çocuğu, Keçiören'in evladı, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığına aday oldu. Adayı sizler yaptınız. Cumhur İttifakı yaptı. İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz. 5 yılı boş yıl olan bir Ankara eserlerle coşacak, hizmetlerle coşacak. ve Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız hep beraber inşallah. 'Benim Ankara projem yok' diyor. 'Benim Ankara'ya eserim yok, yapmayacağım' diyor. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı mı Bunu neyle yaptık biliyor musunuz; 45'te 1 bütçeyle yaptık. Keçiören nüfus olarak Ankara'mızın 6'da biridir. Ama bizim bütçemiz büyükşehir belediye bütçesinin 45'te 1'idir. Ama 45'te 1 bütçeyle birçok eserler, bir çok hizmetler yaptık. Dahasını söyleyeyim; büyükşehir belediyesinden daha çok iş, eser ve hizmet yaptık diye konuştu.

'DOĞAL GAZ YARDIMINI BİN LİRAYA ÇIKARACAĞIZ'

Altınok, dar gelirli vatandaşlara hakları olan bütçeden her türlü desteği ve yardımı yapacaklarını işaret ederek, Büyükşehir belediyesinin emeklilere verdiği bin lira var. Biz 5 bin lira vereceğiz ayda. Sonra yine emeklilerimizin sosyoekonomik durumuna bakacağız. Emeklilerimize her türlü desteği vereceğiz. 400 lira et parası veriyor, doğru mu 2 bin 500 lira vereceğiz; Ankarakart, Başkentkart; isteyen etini alsın, isteyen Bağlum'daki bakkalımızdan, manavımızdan, ayakkabı satandan ayakkabısını alsın. Sigara ve içkinin dışında her ay 2 bin 500 lira kartına vereceğiz, çoluğuna çocuğuna ne istiyorsa alsın. 500 lira doğal gaz var; doğru mu Bin liraya çıkaracağız. Fakat bunların tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 10'u. 90'ını ne yapacağız 90'la da Ankara'yı hizmet ve eserlerle donatacağız. Otobüs kuyrukları uzadı mı Ankara'da Otobüsler tıklım tıklım mı Doğru mudur Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Bir taraftan da vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz ifadelerini kullandı.

'ALTINOK PROJE ADAMIDIR'

Ardından otobüsten inerek bir süre vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Altınok, daha sonra Kamil Ocak Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılıştan önce vatandaşlara seslenen Altınok, Bazılarının bu şehirle ilgili hayali yok, projesi yok, eseri yok. Ama bizim Keçiören'e, Ankara'mıza eserlerimiz var, hizmetlerimiz var, projelerimiz var. Altınok proje adamıdır, Altınok eser adamıdır. Türkiye'de ilklerin belediyesidir Keçiören. Türkiye'nin örnek aldığı bir belediyecilik destanıdır Keçiören. Atatürk Cumhuriyet Kulemizi açıyoruz inşallah seçimden önce. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerimize dair, gençlerimizin umutlarına dair yapmış olduğu hiçbir hizmet yoktur. Keçiören'de vardır. Keçiören çocuk dostu bir şehirdir. Keçiören genç dostu bir şehirdir dedi. (DHA)