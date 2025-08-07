TÜRGEV Yaz Okulu ve Çocuk Şenliği ile Eğlenceli Bir Yaz Geçirdi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV), Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nde (MEÇKAM) yaz okulu ve çocuk şenliği düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca süren yaz okulu kapsamında 4-12 yaş grubundan 40 öğrenci çeşitli atölyelere katıldı, sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

Yaz boyunca süren 131 saatlik atölyelerde çocuklar drama, bilim, sanat, değerler eğitimi, ekoloji, spor, kitap okuma, zihin sporları ve İngilizce gibi farklı alanlarda eğitim alırken, sinema gösterimleri, su savaşı, tuval boyama ve sandalye kapmaca gibi programlarla da eğlendi.

Ayrıca, 2 Ağustos'ta düzenlenen MEÇKAM Çocuk Şenliği de çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi.

Şenlikte çuval yarışından yumurta taşımaya, hızlı su taşıma ve engelli parkurdan hulahop oyunlarına kadar gün boyunca etkinlikler yapıldı.