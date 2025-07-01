TÜRGEV, Uluslararası Aile Fuarı'nda Aile Kurumunu Güçlendirme Projelerini Tanıttı

TÜRGEV, Uluslararası Aile Fuarı'nda Aile Kurumunu Güçlendirme Projelerini Tanıttı
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Ankara'daki Uluslararası Aile Fuarı'nda aile kurumunu güçlendirmeye yönelik projelerini tanıttı. Fuar, ailelere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgi çekti.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV), Ankara'daki Uluslararası Aile Fuarı'nda aktardığı aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve farklı başlıktaki projeler katılımcılardan ilgi gördü.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" kapsamında Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 27-29 Haziran'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Aile ve İyilik" temalı Uluslararası Aile Fuarı düzenlendi.

Gençlere, ailelere ve ziyaretçilere yönelik eğitim faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projelerinin tanıtıldığı fuar, aile alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getirdi.

TÜRGEV de fuara katılarak, 40'tan fazla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşuyla stant açtı. Vakfın standında düzenlenen değerler eğitimi, el sanatları ve farkındalık temalı atölyeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinlikler öne çıkarken, aile bireylerine yönelik rehberlik içerikleri de beğeni topladı.

Fuar süresince vakfın "Güzel İşler Fabrikası" projeleri ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedeflendi.

Fuar kapsamındaki söyleşi, panel ve konferanslarda aileyi kurma, koruma ve yaşatma süreçleri çok yönlü ele alınırken, ziyaretçilere hediyeler dağıtıldı.

Ayrıca, Geleneksel Türk-İslam Sanatları, el sanatları, sulu boya ve "Hayata Köprü Sanat" projeleri gibi sergiler ile "Ailemde İyilik Var" ve "Aile ve Baba" temalı fotoğraf sergileri ziyaretçilerin ilgisini çekti; deri, mum, ebru, örgü ve müzik atölyeleri de katılımcıların geleneksel sanatlarla buluşmasını sağladı.

Vakfın aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaları, aile içi iletişim ve toplumsal dayanışma gibi konular fuar katılımcılarına aktarıldı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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