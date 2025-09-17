TÜRGEV, TEKNOFEST'te Öğrenci Projelerini Sergiliyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te kurduğu standında öğrencilerin geliştirdiği kodlama projelerini ziyaretçilerle paylaşıyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, TÜRGEV de kurduğu stantla yer aldı.

Stantta TÜRGEV öğrencileri, geliştirdikleri kodlama projelerini, bilimsel araştırmalarını ve girişimcilik fikirlerini ziyaretçilerle paylaşıyor. Ayrıca, katılımcılar, dijital usturlap deneyimiyle geçmişten bugüne bilimin yolculuğunu keşfederek, VR gözlüklerle Güzel İşler Fabrikası (GİF) sergisini sanal ortamda gezme fırsatı buluyor.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı? Hatice Akıncı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl TEKNOFEST standında ziyaretçileri farklı deneyimlerin beklediğini belirtti.

Yılmaz, "TEKNOFEST yerli ve milli teknoloji hamlesinin nüvesi, kaynağı ve membası. Yerli ve milli olmanın yanında aslında aynı zamanda insani ve adil teknoloji hamlesi olarak da adlandırıyorum TEKNOFEST'i. Gençler için çok güzel bir kaynak ve biz de TÜRGEV olarak bu kaynağın, bu hamlenin bir parçası olmaktan çok mutluluk duyuyoruz." dedi.

TEKNOFEST standında ziyaretçileri dijitalleşme ve inovasyonla alakalı projelerin beklediğini anlatan Yılmaz, TÜRGEV olarak teknolojiye sadece insanların konfor alanını genişleten, onlara ana akıl olarak rahat bir dünya sağlayan araç olarak bakmadıklarını söyledi.

"Biz, maziden atiye bir bakışın temsilcileriyiz"

Yılmaz, teknolojinin insani, adil ve çevresel etkilerinin önemine dikkati çekerek, "Biz, maziden atiye bir bakışın temsilcileriyiz. O yüzden geçmişle ve sanatla olan bağlarımız çok önemli. Bu noktada 'Digital Usturlap' deneyimimiz çok güzel bir açılım sağlıyor. Öğrencilerimizin yaptığı sanatsal çalışmaları sergilediğimiz bir sanal, dijital Güzel İşler Fabrikası (GİF) sergimiz var. Bunun VR gözlüğüyle deneyimlenmesi mümkün." diye konuştu.

Filistin'de süren insani krizin hiçbir zaman gündemden düşmeden konuşulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Hiçbir zaman unutmamamız ve her zaman gündemde tutmamız gereken konu Filistin davası, İsrail'in soykırımı. Bu konu üzerinde konuşmadan geçmememiz gerekiyor. Biz de fuarımızda Filistin ile alakalı bir yapay zeka projesi gerçekleştirdik. Bu yapay zeka projesini gençlerimiz interaktif olarak deneyimleyebilecek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, teknolojiyi bir konfor merkezi olarak gördüklerine değinerek, "Teknolojiyi bizim dünyamızda her şeyi kolaylaştıran bir merkez, bir yapı olarak görüyoruz. Aslında bunun dışında sanatsal, insani, sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık anlamında muhakkak ki bizim daha hassas olmamız lazım. Teknolojiyi bu bağlamda ele almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin çok daha bilinçli olduğunu ve geleceğe daha umutlu bakabildiklerini kaydeden Yılmaz, gençlerin gelecekte Türkiye'de öncü liderler olabileceğini söyledi.

Yılmaz, teknolojinin çevreye etkileri kısmının da kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu noktada teknoloji ve dijitalleşmeyle çevreyi bir araya getiren projelerimiz olacak. Bununla bağlantılı olarak sürdürülebilirlik konuları bizim için önemli. Ayrıca pek çok AR-GE çalışması da yapacağız." bilgisini paylaştı.