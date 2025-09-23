TÜRGEV, TEKNOFEST'te Gençlerin Projelerini Sergiledi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, 17–21 Eylül tarihleri arasında açtığı stantla yerini aldı.

Vakfın standı gençlerin geliştirdiği projelerle dikkatleri üzerine çekerken, geleceğe yön verecek fikirlerin sergilendiği bir odak noktası haline geldi.

Yoğun ilgi gören stantta gençlerin özveriyle hazırladığı projelerle milli şuura sahip üretim anlayışının sembolü oldu. Ziyaretçiler, "Teknoka Teknoloji Takımı" ve "Eagle Tech" öğrencilerinin geliştirdiği robotları yakından inceleme fırsatı buldu.

Stantta ayrıca dijital usturlap deneyimi sunulurken, sanal gerçeklik gözlükleriyle gezilebilen GİF Sanat Sergisi, kültür ve teknolojiyi bir araya getirdi.

İlgi gören etkinliklerden biri de "Benim Filistin'im" temalı yapay zeka atölyesi oldu. Atölye teknik bilginin yanı sıra vicdan ve duyarlılık temelli bir bilinç aktarımına ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, TEKNOFEST'in sadece bir teknoloji platformu değil, aynı zamanda insani, adil ve bağımsız bir gelecek vizyonunun yapı taşı olduğunu kaydetti.

TEKNOFEST'in yerli ve milli teknoloji hamlesinin nüvesi, kaynağı ve membası olduğunu aktaran Yılmaz, "Yerli ve milli olmanın yanında aslında aynı zamanda insani ve adil teknoloji hamlesi olarak da adlandırıyorum TEKNOFEST'i. Gençler için çok güzel bir kaynak ve biz de TÜRGEV olarak bu kaynağın, bu hamlenin bir parçası olmaktan çok mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi yerli motorlarını geliştiren Teknoka Teknoloji Takımı Kaptanı Melek Adıgüzel de gençlerin yerli sistemler, motorlar ve yazılımlar geliştirdiğini görmekten heyecan duyduklarını ve motive olduklarını belirterek, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine ve TÜRGEV'e teşekkür etti.

TÜRGEV standı, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve Genel Müdür Dr. Selim Gençal'ın koordinasyonunda, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu gibi önemli isimleri ağırlayarak gençlerin çalışmalarına destek veren bir buluşma noktasına dönüştü.