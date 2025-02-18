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TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası Konya'da Tanıtıldı

TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası Konya'da Tanıtıldı
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Konya'da Güzel İşler Fabrikası (GİF) projesini tanıtarak gençlere sanatı, kültürü ve eğitimi bir arada sunacak bir mekan kazandırdı. Merkez, öğrencilerin sosyal etkileşim ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) Konya'da tanıtıldı.

TÜRGEV, GİF Konya projesiyle gençlere sanatı, kültürü ve eğitimi bir arada sunacak mekan kazandırdı.

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan merkez, gençlerin sanat ve kültürle kendilerini ifade etmelerine ve çağın gerekliliklerine uygun donanımlarla yetişmelerine olanak tanımayı hedefliyor.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, AA muhabirine, GİF'in Konya'da açılması için yoğun talep aldıklarını söyledi.

GİF'in İstanbul, Ankara ve Şırnak'ta yer alan eğitim yerleşkeleriyle faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Yılmaz, bu projenin gençlerin sosyal etkileşim ihtiyacıyla ortaya çıktığını anlattı.

Yılmaz, GİF'le öğrencilerin sosyal ve kültürel projeler ürettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Konya'da da yeni bir GİF açılışını yapıyoruz. Ankara'da GİF daha çok klasik sanatlar üzerinden işliyor. İstanbul'daki yerleşkemizde çok güzel bir kütüphanemiz ve çalışma alanımız var. Ayrıca Şırnak Silopi'deki merkezde İngilizce, TYT, AYT dersleri veriyoruz. Öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlardaki başarıları da çok önemli. Öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçlarını ön planda tutan bir eğitim ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz."

GİF'in Konya'da Mahmut Sami Ramazanoğlu Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu'nda faaliyete başladığını belirten Yılmaz, "Burada okullarda bir aktivite şeklinde oluşturmak için yola çıktık. Konya'daki bu iki okulda aktiviteye yönelik projeyle başladık. Öğrencilerimizle GİF'i burada buluşturduk. Burası mobil merkez haline geldi. Öğrenciler çok sevdi. İnşallah gençlerimize sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilikle alakalı bir vizyon kazandırmayı istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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